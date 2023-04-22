Mercedes-Benz выпустил юбилейный внедорожник G-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила 500-тысячный экземпляр внедорожника G-Class. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Машину стилизовали под классическую модель.

Отмечается, что юбилейный автомобиль окрашен в цвет хаки. Кроме того, машина получила черную решетку радиатора, пластиковый обвес кузова, матерчатый кожух запасного колеса, указатели поворота оранжевого цвета и пятилучевые колесные диски. Сиденья обтянуты клетчатой тканью, а на поручне пассажирской двери установлен шильдик No. 500 000.

Модель выпускается с 1979 года.

Ранее сообщалось, что британская компания Jaguar планирует в 2024 году представить новый спортивный автомобиль под названием GT.