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Mercedes-Benz выпустил юбилейный внедорожник G-Class

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Mercedes-Benz

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила 500-тысячный экземпляр внедорожника G-Class. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Машину стилизовали под классическую модель.

Отмечается, что юбилейный автомобиль окрашен в цвет хаки. Кроме того, машина получила черную решетку радиатора, пластиковый обвес кузова, матерчатый кожух запасного колеса, указатели поворота оранжевого цвета и пятилучевые колесные диски. Сиденья обтянуты клетчатой тканью, а на поручне пассажирской двери установлен шильдик No. 500 000.

Модель выпускается с 1979 года.

Ранее сообщалось, что британская компания Jaguar планирует в 2024 году представить новый спортивный автомобиль под названием GT.

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