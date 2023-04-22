Jaguar планирует выпусить новый спортивный автомобиль GT

Британская компания Jaguar планирует в 2024 году представить новый спортивный автомобиль под названием GT. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль будет представлять собой четырехдверный седан с электрической силовой установкой. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 700 км. Седан будет построен на новой платформе Jaguar Electrified Architecture (JEA). Стоимость машины составит £100 тыс. (10 млн руб.).

Чуть позже должны будут появиться еще две электрические модели Jaguar.

Ранее сообщалось, что китайский производитель автомобилей Chery рассматривает возможность наладить выпуск автомобилей в России.