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Jaguar планирует выпусить новый спортивный автомобиль GT

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Jaguar

Британская компания Jaguar планирует в 2024 году представить новый спортивный автомобиль под названием GT. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль будет представлять собой четырехдверный седан с электрической силовой установкой. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 700 км. Седан будет построен на новой платформе Jaguar Electrified Architecture (JEA). Стоимость машины составит £100 тыс. (10 млн руб.).

Чуть позже должны будут появиться еще две электрические модели Jaguar.

Ранее сообщалось, что китайский производитель автомобилей Chery рассматривает возможность наладить выпуск автомобилей в России.

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