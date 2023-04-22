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КамАЗ представил новый мусоровоз для российских регионов

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ПАО «КАМАЗ»

Предприятие КамАЗ совместно с официальным партнером ОАО «РИАТ» представили новый мусоровоз для российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«В числе ключевых особенностей этого спецавтомобиля – компактность и уменьшенные габариты, эти мусоровозы ориентированы для работы в узких городских дворах. Надстройка установлена на шасси «Камаз Компас-12», что обеспечивает коммунальной машине маневренность. Дополнительным преимуществом мусоровоза является и более производительная система прессования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семейство автомобилей «Компас» появилось в 2022 году. КамАЗ выпустил уже более 1 тыс. таких машин. В 2023 году предприятие планирует запустить в серийное производство модель «Компас 5».

Ранее сообщалось, что посол Демократической Республики Конго в Российской Федерации Иван Вангу Нгимби заявил, что ДРК обсуждает с российской компанией КамАЗ увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе.

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