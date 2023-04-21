Baza: у водителя перевернувшегося ЗРК С-400 выявили алкогольное опьянение

Военного, перевернувшего ЗРК С-400 в Тульской области, продули на месте. Алкотестер показал наличие алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что во время медосвидетельствования алкотестер показал у водителя грузовика 0,337 мг/л. алкоголя. По данным канала, на мужчину могут возбудить дело по редкой статье о повреждении военного имущества по неосторожности (347 УК РФ).

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 перевернулся под Тулой, в районе деревни Прудное, на шоссе М2-Крым.

Военный автомобиль с ЗРК двигался в составе колонны из 8 тягачей без сопровождения. Машина под управлением 33-летнего контрактника отстала от колонны, а затем съехала с дороги и перевернулась. Грузовик перевернули, но у машины оказались сломаны тормоза, поэтому тягач решили оставить на месте (под охраной полицейских и военных).

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 16-летний подросток за рулем Mercedes-Benz протаранил девять автомобилей.