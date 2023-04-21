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Национальный автосоюз попросил у Мишустина отсрочку от армии и льготную ипотеку работникам автопрома

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести отсрочку от армии, а также предоставлять льготную ипотеку для работников автомобильной промышленности. Копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Необходимо предоставить льготы по отсрочке от призыва в армию до достижения такими сотрудниками 27 лет путем внесения поправок в постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490. Аналогично, таких сотрудников, безотносительно их возраста, необходимо освобождать и от участия в мобилизационных мероприятиях», — говорится в письме.

Кроме того, НАС предлагает бороться за сохранение нынешнего кадрового потенциала в автопроме, предоставляя инженерам, научно-техническим кадрам, высококвалифицированным техническим специалистам дополнительные льготы. В числе таких мер может быть предоставление льготной ипотеки. При этом в союзе считают необходимым скорректировать условия предоставления такой ипотеки, установив минимально возможную зарплату до вычета НДФЛ в 40 тыс. руб. для регионов и от 50 тыс. рублей для городов-миллионников.

Ранее сообщалось, что Комитет СФ по экономической политике рекомендовал Минпромторгу РФ изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.

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