Kyodo: запрет на продажу б/у машин в Россию может вызвать проблемы для предприятий

Запрет на продажу б/у машин в Россию в рамках возможного полного запрета экспорта из стран G7 может вызвать проблемы для предприятий в самой Японии, отмечает агентство Kyodo.

«Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду», — указано в сообщении.

Страны «большой семерки» (G7) обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию. Западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура отказался комментировать идею полного прекращения экспорта в Россию в рамках G7.