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Владельцам машин Lada стали приходить письма с портала Госуслуги

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Максим Блинов/РИА Новости

«АвтоВАЗ» начал информировать об отзывных кампаниях автомобилей Lada через портал Госуслуги, сообщают «Автоновости дня». О получении сообщений об отзыве рассказал один из владельцев Lada XRay Cross в соцсети «ВКонтакте».

«Тут решил зайти в Госуслуги, обнаружил сообщения об отзывной кампании. Сегодня заехал к официалам, результат: рулевой вал — замена, топливная трубка — поставят распорку типа хомута. Заказали на заводе, ждите звонка. Проверяйте Госуслуги», — написал мужчина.

На приложенных скриншотах указано, что автомобиль Lada мужчины попал под две отзывные кампании — в октябре 2020 года и в феврале 2021 года. В первом случае машины отзывали из-за риска повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. Во втором — из-за возможности повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя руля.

Сервис для оповещения автовладельцев об отзывных кампаниях был запущен на Госуслугах в начале октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства машин с 16-клапанным 4-цилиндровым двигателем мощностью 106 л.с. Первым этот двигатель вернулся под капот Lada Granta.

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