Массовая авария с участием автобуса произошла у Белорусского вокзала в Москве

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей и автобуса произошло напротив здания Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

«Автобус, фургон и две машины такси столкнулись рядом с Белорусским вокзалом», — говорится в сообщении агентства.

О том, что стало причиной аварии, неизвестно. Судя по видео, размещенному на канале, в результате ДТП перекрыты две полосы для движения транспорта.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции из Сочи решил объехать пробку по встречной полосе и по тротуару, на котором находились дети. Случившееся снял видеорегистратор встречного автомобиля.