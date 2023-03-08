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Mash: в Волгодонске полицейские протащили на машине по земле сестру задержанного

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Телеграм-канал «Don Mash»

Жительница Волгодонска получила сотрясение мозга и перелом носа после того, как схватилась за ручку полицейской машины, а ее водитель резко набрал скорость, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, 4 марта Ольга Ожогова с мужем пришла в гости к брату. Между родственниками возникла ссора, после чего на место происшествия был вызван наряд полиции, который задержал хозяина квартиры. В момент, когда задержанного усадили в автомобиль ППС, женщина хотела задать вопрос полицейским и схватилась за ручку двери машины, однако водитель тронулся с места.

«Он что-то крикнул, а потом дал резко газу, то есть набрал резко скорость. После этого я уже смутно помню», — рассказала пострадавшая Don Mash.

Женщина была не против задержания брата, однако во время его конвоирования обнаружила, что у нее исчез телефон, и хотела обратиться к полицейским с просьбой его найти, уточняет «Блокнот Волгодонск». В отношении сотрудника полиции и самой пострадавшей возбуждены административные дела о нарушении ПДД.

Ранее стало известно, что в Москве водитель Volvo протаранил на парковке четыре автомобиля.

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