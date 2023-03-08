На МКАД сотрудник ЦОДД погиб под колесами автомобиля

В ночь на 8 марта в Москве на МКАД автомобиль сбил сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел на внутренней стороне автодороги в районе 76-го км. От полученных травм сотрудник скончался на месте. О наезде на пешехода на этом участке МКАД сообщил и Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 75 км МКАД (в районе Правобережной улицы, 6Ас5) автомобиль совершил наезд на пешехода», — отмечается в сообщении. На место происшествия прибыли оперативные службы города. К 4:30 утра оформление ДТП было закончено и проезжая часть освобождена.

Ранее стало известно, что водитель «КамАЗа», который задавил ребенка в Москве, осужден на два года лишения свободы.