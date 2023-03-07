Shot перечислил все автомобили блогера Лерчек и ее мужа

В собственности блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина, которые стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, находится несколько роскошных автомобилей, сообщает Telegram-канал Shot.

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В частности, самой Чекалиной принадлежит купе Bentley Continental GT V8 стоимостью примерно 22,9 млн рублей, которую ей подарил супруг. Также в автопарке семьи значатся кроссоверы Lamborghini Urus (стоит около 28 млн рублей), Rolls-Royce Cullinan Black Badge (около 62 млн). Внедорожник Mercedes-Benz G-Class АMG G 63 супругов Чекалиных оценивается в 25 млн рублей. Еще один кроссовер Mercedes-Benz GLE 300 D 4Matic, который стоит около 6,9 млн рублей, Артем Чекалин подарил своему отцу, утверждает Shot.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил против семейной пары Чекалиных уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 300 млн рублей. По месту их проживания прошли обыски. Telegram-канал Shot сообщил, что подписчицы Лерчек обвинили ее в мошенничестве.