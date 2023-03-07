Shot: в Петербурге гаишники сломали стекло в машине девушки

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС сломали стекло автомобиля девушки, потому что она не предъявила бумажного СТС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который опубликовал видео от девушки, где она просит автоинспектора убрать руки от стекла.

По словам автомобилистки, сотрудники ГИБДД отказались смотреть СТС в виде QR-кода с «Госуслуг». Девушка рассказала, что не сопротивлялась троим полицейским, а документы на Kia Mohave оставила в другой куртке и ждала, когда сын их подвезет.

«Сотрудник сам сжимал в кулак и кричал, что я ему руку раздавлю. В итоге за ноги вытянули из авто и лицом в капот, собака-инвалид вывалилась из машины», — рассказала девушка.

В салоне машины находились два больных пса, которые от испуга пытались убежать. Их успела забрать знакомая, которая оказалась рядом, объяснила водитель. Отмечается, что в отношении девушки пытаются возбудить уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

«В полиции Петербурга назвали девушку «преступницей», которая закрыла стекло «перед лицом гаишников» и не выполняла законных требований полицейских», — пишет Shot.

Ранее сообщалось, что в Мурманске ГИБДД оштрафовала водителя, который на автомобиле буксировал матрас с девушкой по улицам города.