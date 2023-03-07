Автоэксперт Хайцеэр: проезд дорожных ям на торможении сильнее всего бьет по подвеске

При неаккуратном проезде ям, трещин и других неровностей дороги автомобиль может получить скрытые повреждения, которые проявятся посторонними стуками и шумом. Если неисправность не устранить вовремя, она может привести к крупным проблемам. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Основной удар при проезде ям приходится на детали подвески. Если водитель влетает в дорожную неровность при торможении, когда пружины сжаты, это особенно проблемно для деталей. Помимо сайлент-блоков, подшипников и рулевых тяг страдают рулевая рейка или редуктор», — перечислил Хайцеэр.

Также при подобном инциденте выходят из строя шаровые опоры, рычаги подвески, наконечники рулевых тяг, добавил эксперт. Если при жестком проезде дорожной ямы детали подвески и рулевого управления все же получили повреждения, первыми на дефект укажут посторонние звуки, в том числе скрипы. От удара могут нарушиться углы развала и схождения колес, после чего автомобиль начнет тянуть в сторону на прямой, возможно увеличение люфта рулевого управления, уточнил собеседник.

«Если долго не замечать такую неисправность, она приведет, например, к повышенному износу шин и необходимости их замены. При нарушении управляемости автомобиля стоит приехать в автосервис на диагностику», — посоветовал Хайцеэр.

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