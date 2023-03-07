«АвтоВАЗ» показал новые спортивные версии Vesta и Granta

«АвтоВАЗ» представит два новых прототипа из линейки Sport на фестивале «Байкальская миля 2023», сообщили в компании.

Lada Vesta Sport впервые будет представлена в кузове универсал. В рамках мероприятия автомобиль используют в заезде на установления рекорда скорости, рассказали на «АвтоВАЗе».

Новая Lada Granta Sport впервые получила кузов лифтбэк. В компании заявили, что модель отличается спортивными элементами дизайна и более мощным мотором со спортивными калибровками (характеристики не уточняются). Также Granta Sport оснастили более жесткой и короткоходной подвеской. Сейчас специалисты «АвтоВАЗа» занимаются испытаниями модели.

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Фестиваль «Байкальская миля 2023» пройдет с 7 по 11 марта на льду озера Байкал. Ранее сообщалось, что Прибыль «АвтоВАЗа» в 2022 году снизилась на 86%.