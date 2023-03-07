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Жители Эфиопии рассказали об эксплуатации автомобилей Lada

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В столице Эфиопии, городе Аддис-Абеба, до сих пор работают в такси автомобили ВАЗ-2101, поставленные в страну из СССР более 30 лет назад. Владельцы советских машин в африканской стране вынуждены самостоятельно изготавливать для них запчасти, пишут «Аргументы и факты».

«Мой отец купил ее в 1986 году, с того дня моя семья только на ней и ездит. Африка — это сложно. У нас в горах бывает и очень холодно, и случаются проливные дожди — в таком случае русская машина спокойно справится с бездорожьем», — рассказал «АиФ» водитель такси из Аддис-Абебы по имени Георгыс.

Эфиопский бизнесмен Гетачи Гебриес вспомнил, что после антимонархической революции (произошла в Эфиопии в 1974 году) министры коммунистического правительства ездили на автомобилях «Нива». Фермер Якоб Дынгыль рассказал, что после того, как столкнулся с поломкой своей «Лады», местный механик нашел для него специалистов, которые смогли выточить необходимые детали по чертежам.

Ранее стало известно, что в России начали продавать седаны Hyundai Elantra 2023 года выпуска.

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