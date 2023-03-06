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В Китае обновили кроссовер Exeed VX

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Exeed

Принадлежащая компании Chery марка Exeed обнародовала информацию об обновленном кроссовере Exeed VX. При небольших изменениях во внешнем дизайне автомобиль получил масштабные доработки в интерьере, сообщает Autohome.

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Exeed

В частности, автомобиль получит тройной экран, занимающий большую часть площади передней панели. Отдельный дисплей мультимедиа предусмотрен для переднего пассажира. Кнопки на руле сменились сенсорными панелями, а передние кресла автомобиля, помимо подогрева и вентиляции, получили функцию массажа. При этом на заднем ряду массаж не предусмотрен.

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Exeed

Кроме того, после обновления Exeed VX получит шестиместную версию, а также функцию активного шумоподавления. Внешне кроссовер также изменился: в частности, у него появилась радиаторная решетка с вертикальными планками.

О технических изменениях автопроизводитель пока не сообщает. Полноценная презентация обновленного кроссовера состоится 8 апреля.

Ранее стало известно, что Changan представил в Китае новый кроссовер Shenlan S7.

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