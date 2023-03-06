В Москве закончились официально ввезенные Volkswagen Touareg

У официальных дилеров Volkswagen в московском регионе закончились последние официально ввезенные внедорожники Volkswagen Touareg, свидетельствуют данные дистрибьютора Volkswagen Group Rus. Эту информацию подтвердили корреспонденту «Газеты.Ru» официальные дилеры немецкой компании.

В дилерском центре «Атлант-М» в Москве сообщили, что внедорожники Volkswagen Touareg из официальных поставок у них закончились давно. Однако они готовы предложить альтернативу в виде автомобилей, неофициально ввезенных из Европы, по цене 8-8,5 млн рублей.

В автосалоне «Рольф Юг» сообщили, что Volkswagen Touareg в московском дилерском центре в наличии нет, но пообещали в течение недели доставить автомобиль с центрального склада при условии внесения предоплаты.

«Осталось всего пять машин, и их быстро разбирают юридические лица, позиция дефицитная», — отметил менеджер автосалона и призвал поторопиться с покупкой. Автомобиль из остатков он предложил приобрести за 9,1-9,3 млн рублей.

По данным официального дистрибьютора Volkswagen Group Rus, в различных регионах России всего остался 21 такой внедорожник по цене 9,2-15,1 млн рублей. В частности, Touareg остались в Воронеже, Краснодаре, Оренбурге, Самаре, Пензе. В наличии машины только с дизелем 2.0 TDI мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, что российские дилеры выставили на продажу кроссоверы Lincoln Corsair.