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В районе Эльбруса внедорожник с шестью людьми упал в озеро, двое погибли

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в озеро Гижгит упал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сообщает республиканское управление МЧС.

«По предварительной информации, в машине находилось 6 человек. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 22 человек и 6 единиц техники», — отмечается в сообщении ведомства.

Из шести пассажиров автомобиля погибли двое, в настоящее время их тела пытаются извлечь спасатели, уточняет Telegram-канал Mash Gor. Тело одного из погибших оказалось на скале, а другого примерзло ко льду. Остальные люди, находившиеся во внедорожнике, живы.

Ранее стало известно, что в Перу 12 человек сгорели после ДТП с автобусом.

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