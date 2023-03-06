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Челябинские таможенники не пропустили в Россию фуру с насваем

Фуру с 17 тоннами насвая остановили челябинские таможенники в районе пункта на границе с Казахстаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что автомобилем управлял гражданин Кыргызстана. По его словам, он перевозил в кузове фуры удобрения. По документам грузовик должен был перевозить из Кыргызстана в Челябинск древесную золу и табачное сырье. Получателем значилось мелкое ИП и несколько рынков страны.

По данным канала, со ссылкой на ФТС России, груз передали на экспертизу и выяснили, что в фуре был насвай. Общая стоимость груза оценивается в 25,5 млн руб. Груз отправили назад в Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, находку передали на экспертизу и выяснили — в фуре был обычный насвай. Общую стоимость оценили в 25,5 млн рублей и отправили назад в Казахстан.

Ранее сообщалось что в Казани водитель минивэна перевозил хетчбэк Daewoo на крыше.

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