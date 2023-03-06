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Changan представил в Китае новый кроссовер Shenlan S7

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Changan

Компания Changan представила среднеразмерный кроссовер Shenlan S7 с гибридной и электрической силовыми установками, сообщает Autohome.

Габаритная длина новинки — 4750 мм, колесная база — 2900 мм. Дизайн гибридной и чисто электрической версий не различаются: у обоих машин отсутствует радиаторная решетка, а выхлопные трубы гибрида замаскированы. Кроссовер получил кожаную отделку салона и панорамную крышу.

Электрическая версия кроссовера будет доступна в двух вариантах мощности — 218 и 258 л.с. Суммарная мощность гибридной модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором составляет 238 л.с.

Ранее стало известно, что в России протестируют переоборудование в электрокары подержанных автомобилей.

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