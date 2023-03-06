ФСБ распространила видео с минированием машины бизнесмена Константина Малофеева

ФСБ распространила кадры с попыткой минирования автомобиля бизнесмена Константина Малофеева, сообщает Telegram-канал Mash.

На записи видно, как к припаркованному на улице автомобилю Mercedes подходит мужчина в капюшоне и медицинской маске. Проведя некоторое время у машины, он лезет под днище. Уточняется, что для разминирования автомобиля был использован робот-сапер. Изъятый подозрительный предмет находился в целлофановом пакете.

Ранее стало известно, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.