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ФСБ распространила видео с минированием машины бизнесмена Константина Малофеева

ФСБ показала видео с моментом минирования автомобиля владельца «Царьграда» Малофеева

ФСБ распространила кадры с попыткой минирования автомобиля бизнесмена Константина Малофеева, сообщает Telegram-канал Mash.

На записи видно, как к припаркованному на улице автомобилю Mercedes подходит мужчина в капюшоне и медицинской маске. Проведя некоторое время у машины, он лезет под днище. Уточняется, что для разминирования автомобиля был использован робот-сапер. Изъятый подозрительный предмет находился в целлофановом пакете.

Ранее стало известно, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

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