Собянин сообщил, что парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в среду, 8 марта, парковка в столице будет бесплатной.

По его словам, это касается всех городских улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.

При этом Собянин указал, что парковки со шлагбаумами по-прежнему будут платными.

Ранее сообщалось, что в приложении «Парковки России» появилась возможность отмотать назад время начала парковки, если водитель не оплатил ее вовремя. Функция стала доступна для автомобилистов в Москве.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в настоящий момент отсутствует задача по проработке проекта платного въезда в столицу. Других подробностей, связанных с развитием транспортной инфраструктуры города, заммэра не привел.