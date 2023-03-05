В Израиле легкомотороный самолет упал на шоссе

В Израиле легкомоторный самолет упал на автомобильное шоссе через несколько минут после взлета. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Отмечается, что самолет потерпел крушение при попытке совершить экстренную посадку на шоссе 60 в Негеве. После столкновения с землей самолет полностью сгорел. В аварии погибли пилот и его пассажирка.

По данным газеты, мужчина, управлявший самолетом, имел стаж более 10 лет. Предварительно, причиной катастрофы стала ошибка пилота.

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