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Момент наезда на женщину с коляской в Санкт-Петербурге попал на видео

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал видео момента ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком.

Инцидент произошел вечером 4 марта в Санкт-Петербурге. Женщина с коляской, в которой находился ребенок, переходили на разрешающий сигнал светофора, когда на них наехал автомобиль Lada Kalina. После этого пешеход упала, а коляска опрокинулась.

Позже стало известно, что управляла Lada Kalina 59-летняя женщина. Она двигалась по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена. В результате ДТП женщина-пешеход и ее годовалый ребенок госпитализированы.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mitsubishi Pajero провалился под лед на озере Байкал.

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