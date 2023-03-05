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Бензовоз загорелся на дороге и поджег три дома в США

В США бензовоз перевернулся и разбился, после аварии загорелись автомобили и дома, находившиеся рядом. Об этом сообщает «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел на шоссе в штате Мэриленд. По данным начальника пожарной охраны Фредерика Тома Коу, после аварии с бензовозом, загорелись три дома и три машины. При этом никто из людей не пострадал.

Отмечается, что на тушение всех пожаров ушло около 40 минут. Подробности аварии неизвестны.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием Nissan и пожарной машины в Красноярске.

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