Бензовоз загорелся на дороге и поджег три дома в США

В США бензовоз перевернулся и разбился, после аварии загорелись автомобили и дома, находившиеся рядом. Об этом сообщает «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел на шоссе в штате Мэриленд. По данным начальника пожарной охраны Фредерика Тома Коу, после аварии с бензовозом, загорелись три дома и три машины. При этом никто из людей не пострадал.

Отмечается, что на тушение всех пожаров ушло около 40 минут. Подробности аварии неизвестны.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием Nissan и пожарной машины в Красноярске.