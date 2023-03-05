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Два друга на Ferrari устроили ДТП в Италии

Авария с участием двух автомобилей Ferrari произошла 4 марта в итальянской провинции Анкона. Об этом сообщает ilmessaggero.it.

По предварительным данным, два друга устроили гонки на Ferrari и оба не смогли войти в поворот на сельской дороге, где действует ограничение скорости 50 км/ч. Сначала с дороги вылетает красный суперкар, сразу за ним точно так же — синий. Он врезается в забор виллы и загорается. Обломки машин и ограждения остывают в бассейне.

Отмечается, что на место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь водителям.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерее суперкар Lamborghini и через несколько недель попал на нем в аварию.

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