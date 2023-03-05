В Санкт-Петербурге легковой автомобиль сбил на переходе женщину с коляской

Автомобиль в Петербурге сбил женщину с ребенком в коляске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области в Telegram-канале.

За рулем ВАЗ-111940 находилась женщина 1964 года рождения. Она двигалась по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена.

Женщина с ребенком переходили на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина и ее годовалый ребенок госпитализированы.

Накануне в Петербурге водитель грузовика вылетел из кабины и упал с эстакады.