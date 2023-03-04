Самарский полицейский забрал машину местного жителя ради красивых номеров

В Самарской области полицейский заставил местного жителя отдать ему автомобиль из-за красивых номеров, угрожая уголовным делом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Оперативник по имени Игорь, бывший участковый и участник конкурса на звание лучшего полицейского, вынудил местного жителя передать ему «ВАЗ-21102» и документы на машину. Вместе с другим оперативником Валерием он угрожал 24-летнему мужчине из поселка Безенчук выдуманным уголовным делом, говорится в сообщении.

Внимание полицейских привлекли госномера «В 555 ОУ» на машине молодого человека. Отмечается, что они вынудили автовладельца подписать договор купили-продажи, после чего номера перешли на автомобиль Infinity к двоюродному брату оперативника Сергею.

В правоохранительных органах узнали о действиях коллег-полицейских, в конце февраля было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В отношении руководителей Игоря и Валерия назначена проверка.

Ранее Telegram-канал Mash Iptash сообщал, что в Казани Госавтоинспекция устроила рейд на автомобили с сочетанием букв «ВТМ» на госномерах.