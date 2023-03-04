В Петербурге водитель грузовика вылетел из кабины и упал с эстакады

В Санкт-Петербурге водитель выпал из кабины грузовика и упал с эстакады с высоты нескольких метров, мужчина выжил, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на развязке КАД с Пулковским шоссе. На эстакаде грузовик опрокинулся и едва не рухнул на проезжающие внизу машины. По словам очевидцев, водитель вылетел из кабины и упал на асфальт с высоты нескольких метров.

Водитель грузовика выжил, но получил травмы. На шоссе собралась пробка, на месте работают экстренные службы. Другие подробности ДТП не уточняются.

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