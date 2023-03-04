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ГИБДД объявила о рейдах на водителей по России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В региональных УГИБДД объявили о проведении массовых проверок на дорогах и рейдах на пьяных водителей в первые выходные марта.

Плотность нарядов ДПС увеличат на дорогах Самарской области, Ростовской области, Ивановской области, Рязанской области, Чувашии, Тверской области и других. В Иркутской области и Пензенской области автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Также сплошные проверки пообещали водителям Кирова и районах области. А в Госавтоинспекции Чукотского автономного округа объявили о проведении мероприятия «Трезвый водитель» с 6 по 9 марта.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изменить правила размещения систем видеофиксации на российских дорогах.

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