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«Автотор» планирует выпускать в Калининграде коммерческие автомобили

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Калининградский автозавод «Автотор» планирует наладить производство небольших грузовиков и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Все, наверное, слышали, что «Автотор» перезапустил производство и будет его наращивать. В январе запустили линию по производству китайских автомобилей Kaiyi. В перспективе проекты по производству легких коммерческих автомобилей, небольших грузовиков и, в том числе, электромобилей», — сказал Алиханов.

Губернатор не уточнил, под какими брендами планируется начать выпуск коммерческой техники. По его словам, «Автотор» уже инвестировал более 2 млрд рублей в производственную площадку для сборки электромобилей собственного производства.

В конце прошлого года Алиханов рассказывал, что «Автотор» заключил соглашение с тремя китайскими компаниями. С тех пор официально было объявлено только об одной из них — в конце января «Автотор» начал выпуск легковых автомобилей марки Kaiyi. Для выпуска седанов Kaiyi E5 на предприятии, где прежде с конвейера сходили BMW, Kia и Hyundai, вложили более 100 млн рублей в модернизацию производственной линии.

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