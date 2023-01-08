Автоэксперт рассказал, почему 5-летний огнетушитель подведет водителя во время пожара

Автомобильный огнетушитель, которому исполнилось пять лет, с большой долей вероятности даст сбой во время возгорания автомобиля, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор компании «Ярпожинвест» (занимает около 50% рынка автоогнетушителей РФ) Андрей Воронов.

«Существуют установленные законом требования, регламентирующие перезарядку огнетушителей и их обслуживание раз в пять лет. По факту огнетушитель будет продолжать работать, но порошок залежится, превратиться в камень и будет выходить с трудом», — объяснил Воронов.

По его словам, теоретически огнетушитель может продолжать работать и по истечении 5-летнего срока, но конкретные сроки зависят от качества засыпанного внутрь порошка и влажности воздуха, который закачан в огнетушитель.

Наказание за отсутствие огнетушителя (или непригодного к использованию), равно как и аптечки, предусмотрено в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена...». Сотрудник ГИБДД может выписать протокол, штраф составит 500 рублей, напомнил собеседник.

Утилизировать огнетушитель можно без опаски, поскольку в основе порошка лежит фосфат и сульфат аммония — удобрения, которые используются в сельском хозяйстве, отметил эксперт. Содержимое огнетушителя высыпают, а сам баллон, как правило, выкидывают или находят ему применение в хозяйстве.

«К сожалению, на рынке достаточно много подделок — их доля превышает 30%. В такие огнетушители изначально засыпано то, что не способно справиться с возгоранием — песок, тальк, мрамор», — перечислил Воронов.

Согласно закону, водитель обязан возить с собой один огнетушитель, однако его в случае пожара будет недостаточно, указал он.

«Если автомобиль загорится, потушить его одним огнетушителем будет практически невозможно — особенно если пожар возникнет в моторном отсеке. Я вожу с собой огнетушитель размером побольше — не двух-, а четырехкилограммовый», — добавил Воронов из «Ярпожинвест».

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