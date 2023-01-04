На Кубани 19-летний водитель без прав погиб в перевернувшемся автомобиле

В Кавказском районе Краснодарского края 19-летний водитель погиб, а его 25-летний пассажир получил травмы после того, как их автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кубани».

«По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД установили, что погибший водитель не получал водительских прав. Автомобиль в результате аварии получил сильные механические повреждения.

Ранее стало известно, что в Тульской области водитель автомобиля Honda врезался в автобус с пассажирами и погиб.