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Infiniti запатентовала название, подходящее для нового кроссовера

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Infiniti

Компания Nissan подала в американское Ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) заявку на патентную защиту нового индекса QX65, сообщает Motor1. Индексы из букв QX и двух цифр носят кроссоверы и внедорожники, выпускающиеся под принадлежащей японскому концерну маркой Infiniti.

По его данным, в базу USPTO новое обозначение было внесено в конце декабря 2022 года. Заявка на патентную защиту QX65 подана в разделе, относящемся к транспортным средствам, аппаратам для передвижения по земле, воде и воздуху. С момента подачи заявки до регистрации товарного знака может пройти несколько месяцев.

При этом в настоящее время в модельном ряду Infiniti присутствует кроссовер QX50, а также QX55, представляющий собой купеобразную версию модели. Также выпускаемый Infiniti более крупный кроссовер QX60 купеобразной версии не имеет.

В начале ноября 2022 года стало известно, что бренд Infiniti уходит с российского рынка, сохраняя сервисную поддержку уже проданных автомобилей. Прощальное послание клиентам было опубликовано в официальном аккаунте компании в VK.

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