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В Петербурге маршрутный автобус попал в ДТП с двумя грузовиками

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом и двумя большегрузными автомобилями, сообщается в Telegram-канале УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне в Ломоносовском районе. Водитель автобуса 147 маршрута пропускал грузовик Scania с полуприцепом, который выезжал с прилегающей территории. В этот момент в него сзади врезался «КамАЗ». От удара автобус двинулся вперед и врезался в Scania.

В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель «КамАЗа». Они получили различные травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее прокуратура опубликовала видео инцидента на переезде в Московской области, когда такси попало под электропоезд.

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