«Урал» выпустил новый гибридный грузовик

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Автозавод «Урал» разработал гибридный грузовой автомобиль. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на главного конструктора по коммерческой технике Антона Акимова.

«Электрогрузовик «Урал» с гибридной силовой установкой стал первым из разрабатываемой линейки. Следующий будет изготовлен полностью электрический, без двигателя внутреннего сгорания», — пояснил Антон Акимов.

Отмечается, что новый гибридный грузовик оборудован новейшей силовой установкой, состоящей из генератора с мотором, работающим на сжиженном газе, тяговых аккумуляторных батарей и электродвигателя. Технические характеристики модели неизвестны.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» продолжит выпуск грузовых автомобилей поколения К5, кабина которых сделана на базе немецкого Mercedes-Benz Actros.

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