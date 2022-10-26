Новый владелец завода Mercedes-Benz сможет привлекать производственных партнеров

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания «Автодом», сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

В Минпромторге также заявили, что помогут новым владельцам завода подобрать технологического партнера.

«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции», — отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Также, по его словам, после завершения всех согласований «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

Ранее сообщалось, что сделка может предполагать опцион, по которому Mercedes-Benz AG может вернуть предприятие в собственность в течение определенного времени.

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