В Тыве клиент списал деньги с карты таксиста под видом оплаты заказа

В Тыве неизвестный списал с банковской карты водителя такси 16 тыс. рублей, утверждая, что желает оплатить заказ посредством перевода. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Инцидент произошел после того, как водитель прибыл по адресу, названному клиентом, для выполнения заказа.

«На телефон водителя такси через приложение поступил звонок от клиента, который сообщил, что желает рассчитаться за услуги такси путем перевода на карту водителя, и попросил назвать номер карты и продиктовать СМС-код, который поступит ему с банка, что было сделано заявителем. Сразу же с банковской карты заявителя начали списываться денежные средства разными суммами, всего было списано 16 000 рублей», — отмечается в сообщении полиции.

После этого пострадавший от недобросовестного клиента житель Кызыла обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее стало известно, что в Хакасии местный житель пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, однако во время погони в его «Жигулях» закончился бензин.