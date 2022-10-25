Пожарный в Амурской области остановил неуправляемый погрузчик и спас водителя

Пожарный Николай Таушканов в Амурской области остановил погрузчик, водитель которого на ходу потерял сознание, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Водитель, облокотившись на дверь, совершенно не реагировал на сигналы проезжающих авто», – приводит МЧС слова Таушканова.

Пожарный, который в момент происшествия был не на службе, на своем автомобиле обогнал погрузчик, подбежал к нему и остановил спецтехнику недалеко от кювета. Водителю погрузчика, который потерял сознание в движении, вызвали скорую помощь.

Ранее стало известно, что в Хакасии нетрезвый водитель скрывался от погони ДПС, пока в автомобиле не закончился бензин.