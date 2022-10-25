Kia рассматривает возможность ухода из России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Корейский автопроизводитель Kia из-за роста волатильности российского рынка может в худшем случае закрыть свой бизнес в России, сообщает Bloomberg.

«Мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили», — приводит агентство слова исполнительного вице-президента Kia Ву-Джона Джу.

По словам топ-менеджера, волатильность в России может увеличиться в следующем году, а автомобильный рынок закрыться на некоторое время. По итогам трех кварталов продажи Kia в России снизились на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57 тыс. автомобилей. Мировые продажи Kia в тот же период уменьшились на 4,1%.

По словам Ву-Джона Джу, сбои в цепочках поставок в России и Китае сохранятся и в IV квартале 2022 года. Относительно планов по возможной продаже российского завода топ-менеджер отказался от комментариев.

Ранее стало известно, что японский Nissan уходит из России и продает государству свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

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