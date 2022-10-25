В Энгельсе неизвестный мужчина напал на водителя маршрутки

Неизвестный мужчин напал на водителя маршрутного такси в городе Энгельс. Об этом сообщает паблик «Энгельс Онлайн» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел на конечной остановке в поселке Зеленый. Пассажир напал на водителя и требовал у него деньги. В ситуацию вмешался другой мужчина, который остановил нападавшего. В результате злоумышленник сбежал.

В комментариях пользователи посоветовали водителю написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись в Иркутской области, погибли оба водителя.