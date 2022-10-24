Женщина выжила в ДТП с разорванной на две части машиной

В Шахтах легковой автомобиль разорвало на две части после столкновения со столбом, сообщает «ДОН 24» со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области. Водитель автомобиля не только выжила, но и не получила травм.

По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем Chevrolet Lacetti ехала в сторону микрорайона Артем из центра Шахт. Удар оказался столь сильным, что передняя часть автомобиля по задние двери оказалась на одной стороне дороги, а задняя часть вместе с багажником — на другой.

«[Она] допустила наезд на опору уличного освещения, расположенную на правой обочине по ходу движения автомобиля. Благодаря тому, что женщина была пристегнута ремнем безопасности, травм удалось избежать», – сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой, которая вылетела в кювет.