Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль

Администрация белгородского губернатора Вячеслава Гладкова приобрела бронеавтомобиль Buran. Об этом сообщает Telegram-канал 7х7.

У машины увеличенное количество мест по сравнению с базовой моделью — 10, а не 6. Впервые такая машина была представлена в 2017 году. Автомобиль построен на базе грузовика ГАЗ-3308 «Садко». Броневик получил усиленную раму и модернизированную подвеску, которая улучшила проходимость машины. Также модель оборудована камерами и монитором. Машина оснащается 4,4-литровым турбодизелем мощностью 147 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такой машины — 17,5 млн руб.

Как заявил Вячеслав Гладков на своей официальной странице во «ВКонтакте», автомобиль нужен для работы в приграничных территориях, которые регулярно подвергаются обстрелу. На автомобиле будут передвигаться спасатели и медики. Помимо броневика, приобретены бронежилеты и каски.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял автомобиль со своей бывшей женой, после чего свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют детали преступления.