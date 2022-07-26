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«Ситидрайв»: 77% автомобилистов России не могут самостоятельно сделать мелкий ремонт авто

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Самостоятельно провести мелкий ремонт и планово обслужить автомобиль не способны 77% из 1200 участников опроса сервисов «Ситидрайв» и ResearchMe. Результаты исследования поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Менее 45% респондентов отметили, что умеют что-то делать, но этого недостаточно, чтобы поддерживать машину в исправном состоянии без посторонней помощи. Около 20% предположили, что теоретически могли бы провести несложные манипуляции с автомобилем.

Порядка 45% водителей способны сами помыть автомобиль, 38% могут самостоятельно залить необходимые жидкости, для 36% не проблема подкачать колеса в случае нужды. Чуть менее 30% могут также установить новые дворники, а 25% опрошенных способны самостоятельно заменить аккумулятор. 23% сообщили, что в случае чего смогут прикурить автомобиль, 22% – поменять лампочки в фарах, 20% — поменять шины с дисками.

Самым сложным для опрошенных водителей оказалось заменить автомобильные колодки — это умеют лишь 8%. Еще 7% водителей личных автомобилей признались, что не знают, что обозначают значки на приборной панели и в случае, если что-то загорается, то сразу обращаются в сервисный центр.

Ранее сообщалось, что затраты граждан России на содержание автомобилей значительно увеличились в первом полугодии 2022 года. Наиболее существенно выросли расходы на покупку автозапчастей, средний чек здесь составил 3568 руб., что на 16% выше, чем за январь-июнь 2021 года.

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