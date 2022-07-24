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Житель Иркутской области расстрелял автомобиль с бывшей женой и покончил с собой

Мужчина убил свою бывшую жену, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

«Утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского в автомобиле было обнаружено тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы. Подруга потерпевшей сообщила, что женщину застрелил ее бывший супруг. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, мужчина преследовал автомобиль Toyota с экс-женой. Он несколько раз выстрелил по машине из ружья, обогнал иномарку, заблокировал ей движение, вышел из салона, расстрелял женщину через лобовое стекло, затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют детали преступления.

Ранее сообщалось, что аварию с участием сотрудника полиции Томска, в которой погиб 19-летний мотоциклист, сняли камеры видеонаблюдения.

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