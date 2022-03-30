Suzuki повысила стоимость двух моделей на российском рынке

Японская компания Suzuki увеличила официально рекомендованную розничную стоимость сразу двух моделей в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы компании. Изменение стоимости машин Suzuki зафиксировано второй раз за месяц, отмечает издание.

Так, кроссовер Vitara и внедорожник Jimny прибавили в базовой цене по 250 тысяч рублей. Суммарно же за март стоимость каждой модели повысилась на полмиллиона рублей, это касается как машин текущего года изготовления, так и завезенных в прошлом году.

Ранее «Газета.Ru» писала, что стоимость автомобилей дважды за месяц подняли компании Kia и Hyundai.