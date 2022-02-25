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В России изобрели железнодорожный дрон для снегоборьбы

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Роспатент

В России зарегистрировали патент мобильного робототехнического устройства на комбинированном ходу для размораживания и удаления льда с железнодорожных путей. Соответствующие документы опубликованы на сайте Роспатента, выяснила «Газета.Ru».

Железнодорожный дрон может использоваться «в условиях ограниченного количества имеющихся людских ресурсов, в неблагоприятной радиационной обстановке, в суровых климатических условиях, для удаления льда с железнодорожных путей, для снегоборьбы с пучинами и наледями в условиях вечной мерзлоты», говорится в описании патента.

Устройство состоит из комбинированного шасси на прорезиненном гусеничном ходу и тележки для движения по рельсам, регулируемого по вертикали отвала для уборки снега, роторной уборочной щетки, резервуара для размораживающей жидкости и оборудования для ее подачи и распыления.

Под управлением оператора устройство заезжает на гусеничном ходу на железнодорожные пути, после чего по команде оператора устанавливается на мобильную ходовую тележку. Оператор, который за счет различных датчиков и планшетного пульта управления видит состояние верхнего строения пути, может находиться как на самом устройстве, так и вблизи него.

Авторы патента утверждают, что их устройство позволит значительно сократить время и людские ресурсы по осуществлению очистки льда с железной дороги, сократит количество сходов с рельсов подвижных железнодорожных составов и обеспечит пропускную способность в условиях вечной мерзлоты.

Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce перестанет закупать российский титан.

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