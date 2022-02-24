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Автоконцерн Stellantis задумался перенести производство из России

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ПСМА Рус

Автоконцерн Stellantis готов перенести или ограничить производство в России, если на работу компании повлияют западные санкции, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на главу концерна Карлоса Тавареса.

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на WSJ, заявления Тавареса были сделаны в среду, 23 февраля, речь велась о возможных последствиях санкций в связи с признанием ДНР и ЛНР.

«Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями», — приводится цитата Тавареса.

Основной производственный актив Stellantis в России — это завод «ПСМА Рус» в Калуге, выпускающий машины по полному циклу. На заводе с конвейера сходят легковые Peugeot 408, мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка), Mitsubishi производит на мощностях предприятия сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Stellantis в России в 2021 году выросли на 64,7% — до 18,5 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что концерн Stellantis планирует выпускать и продавать в России модель стоимостью около 1 млн руб.

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