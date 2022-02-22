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Челябинские тракторы подорожали на 50%

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ЧТЗ-УРАЛТРАК

Средняя цена новых бульдозеров Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) за год выросла на 47%, сообщает агентство Russian Automotive Market Research.

Если в четвертом квартале 2020 года средняя цена спецтехники ЧТЗ составляла немногим более 4 млн рублей, то к четвертому кварталу 2021-го выросла примерно на 2 млн рублей.

Самый низкий рост средних цен зафиксирован у китайской компании Shantui (+10%), продукция которой к концу прошлого года оказалась самой дорогой — почти 14 млн рублей. Спецтехника бренда «Кировец» от Петербургского тракторного завода подорожала за год на 14% (дороже 9 млн руб.).

Наконец, средняя цена техники от Челябинского завода промышленных тракторов (ЧЗПТ) выросла на 18% (около 7 млн руб.), а Волгоградского тракторного завода (ВгТЗ) — на 25% (до 2,5 млн руб.)

Согласно данным агентства, за исследуемый период новая спецтехника в среднем подорожала на 8,5%, а средние цены на подержанную спецтехнику выросли на 19%.

Ранее стало известно о февральском подорожании машин Ford елабужского производства.

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