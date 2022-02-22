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Россияне назвали черную BMW лучшей машиной для супергероя

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Самым «супергеройским» среди премиальных и люксовых брендов, по мнению россиян, стал BMW — его выбрали 13% участников опроса «Авито Авто», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru». Супергероя за рулем автомобиля Lamborghini себе представляют 9% респондентов, Mercedes выбрали 8% опрошенных, Jaguar – 7%.

Идеальным цветом кузова для супергеройского автомобиля большинство участников исследования назвали черный (47%). Красный цвет выбрали 13%, идут серебристый и многоцветный. Говоря о типе кузова, большинство проголосовало за внедорожники (32%) и спорткары (26%), остальные выбрали суперкары, кроссоверы, кабриолеты и седаны с универсалами (в порядке убывания).

«Большинство респондентов-мужчин, отвечая на вопрос о главных характеристиках «супергеройского» автомобиля, выделили технологичность (оснащенность авто «умными» технологиями), бронезащиту и высокую мощность. При этом, среди опрошенных женщин самыми востребованными свойствами автомобиля для супергероя большинство назвали технологичность, способность передвигаться по воде или воздуху и безопасность», — отметили авторы исследования.

Более половины опрошенных (51%) признались, что мечтают об автомобиле, как у супергероя. Женщин среди них больше, чем мужчин (53% против 50%). Большинство хотели бы уметь водить автомобиль, как Джеймс Бонд (31%), такой ответ оказался одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женщин. Мужчины чаще, чем женщины (27% против 21%) выражали желание поучиться вождению у Бэтмена, а женщины чаще мужчин (21% против 13%), отмечали, что взяли бы мастер-класс у Призрачного гонщика.

Ранее автоэксперты посоветовали подождать с покупкой автомобиля с пробегом, а агрегаторы такси рассказали, чем выгоден для пассажира хороший рейтинг.

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